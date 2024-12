Unfall in Engstingen - Verursacher flüchtet zu Fuß

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem Pkw am frühen Sonntagmorgen in der Daimlerstraße eine Kollision verursacht hat. Der bislang unbekannte Lenker eines Volvo XC 60 befuhr die Daimlerstraße kurz nach 3 Uhr in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße. Hierbei stieß der Volvo mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Karoq zusammen, welcher wiederum auf einen davor parkenden Hyundai i30 aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher ließ sein Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 28.000 Euro, wobei der Volvo und der Skoda nicht mehr fahrbereit waren und letztlich abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher, zu dem es bereits erste Hinweise gibt, dauern an.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich nach ersten Erkenntnissen eine Personengruppe an der Unfallörtlichkeit, welche möglicherweise Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können. Diese Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 mit dem Polizeirevier Pfullingen in Verbindung zu setzen.