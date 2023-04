Unfall in Betzingen: Verursacher war alkoholisiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Freitagabend an der Anschlussstelle B28 Reutlingen-Betzingen in Fahrtrichtung Reutlingen ereignet hat. Der 42-jährige Unfallverursacher war gegen 19.40 Uhr mit seinem Dacia auf der Landesstraße 384 aus Ohmenhausen kommend unterwegs, als er in der Auffahrt zur B28 von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und im rechten Grünstreifen zum Stilltand kam.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der nicht mehr fahrbereite Dacia wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. (pol)