Unfall beim Spurwechsel in Reutlingen - rund 13.000 Euro Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Lederstraße entstanden. Ein 68-Jähriger war gegen zehn Uhr mit seinem BMW auf der rechten Spur der Lederstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Klosterstraße wollte er mit dem Wagen auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits dort fahrenden Mercedes eines 41-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der BMW musste abgeschleppt werden. (pol)