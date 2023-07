Unfall bei Ohmenhausen: Drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L384 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Die 34 Jahre alte Lenkerin eines Hyundai i10 befuhr gegen 19.30 Uhr die Landesstraße von Ohmenhausen herkommend in Richtung Gomaringen. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Traktoren-Gespanns ansetzen, als sie einen Pkw neben sich bemerkte, der sich bereits im Überholvorgang befand.

Beim anschließenden Gegenlenken verlor die 34-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und kam mit diesem in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. An der dortigen Böschung überschlug sich der Hyundai und blieb auf dem Dach liegen.

Sowohl die Fahrerin als auch ihre beiden Mitfahrer im Alter von elf und 14 Jahren wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. An diesem war ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. (pol)