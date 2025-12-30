Rennradfahrer in Ohmenhausen nach Unfall schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OHMENHAUSEN. Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Neue Straße (L384) und Brühlstraße ereignet hat.

Eine 48-Jährige war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Neue Straße in Richtung Ohmenhausen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Brühlstraße einbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie zunächst anhalten, um zwei Autos durchzulassen. Beim Anfahren übersah sie allerdings einen dahinter fahrenden 49-Jährigen auf seinem Rennrad, sodass es zur Kollision kam. Dabei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 4.500 Euro geschätzt. (pol)