Unfall bei Metzingen: Auto prallt gegen Leitpfosten und zwei Bäumen

METZINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Der 22-jährige VW-Lenker befuhr gegen 9.45 Uhr die K 6714 von Eningen herkommend in Richtung Metzingen. In einer Rechtskurve kam der Wagen von der schneebedeckten Kreisstraße ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und rutschte einen steilen Abhang hinunter. Dabei stieß der VW noch mit zwei Bäumen zusammen, die dadurch aus dem Boden gerissen wurden. Etwa 20 Meter neben und mehrere Meter unterhalb der Fahrbahn kam der Pkw zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Schätzungen zufolge wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. (pol)