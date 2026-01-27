Vor 25 Jahren im Ermstal: Die Fetzen fliegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/WANNWEIL. Wir schreiben den 27. Januar 2001. Zwar haben Donnstettens Ortschaftsräte das Gesuch eines Skiliftbetreibers zum Bau einer ganzjährig nutzbaren Bobbahn mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, doch dieses Votum kratzt Römersteins Kommunalvertreter offenbar wenig. Sie erteilen dem Projekt ihre Zustimmung – unter der Voraussetzung, dass ein Grünordnungs- und Gestaltungsplan fürs Bobbahn-Gelände vorgelegt wird.

Vorgelegt wurden jüngst auch Pläne zur Sanierung des Metzinger Freibads, die im Gemeinderat der Kelternstadt auf breite Zustimmung stießen. Jetzt hat sich das Gremium dazu entschlossen, über eine Million Mark lockerzumachen und Arbeitsaufträge zu vergeben. Derweil im Wannweiler Rat das Thema Haushalt zum Zankapfel mutiert. Vielmehr: »Es fliegen die Fetzen.«

Ob Computerausstattung und Einführung von Schulsozialarbeit an der Uhlandschule oder die Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen im Rathaus: »Die unterschiedlichen Meinungen und politischen Positionen, oft vehement vorgetragen, gehen weit auseinander, und Bürgermeisterin Anette Rösch hat ihre liebe Mühe, dafür zu sorgen, dass die Diskussion nicht in Schuldzuweisungen und Vorwürfen ausartet.«

Was sie in Teilen trotzdem tut und in »genereller Kritik an der Verwaltung« gipfelt: weil »in der Vergangenheit gefasste, förmliche Beschlüsse des Gemeinderats teilweise nicht umgesetzt worden seien oder man lange nichts mehr von diesem oder jenem gehört habe«. Was unter diesem und jenem zu verstehen ist? Der Nachwelt wurde es nicht überliefert. (GEA/ekü)