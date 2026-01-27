Traditionelles Metzinger Maultaschen-Essen für Leprahilfe

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Einen Rundbrief an seine Kolpingsfamilie hatte deren Vorsitzender Oliver Schnepf noch geschrieben, dann war er plötzlich Notfallpatient, konnte nichts mehr für das Maultaschen-Essen am Welt-Lepratag vorbereiten und am Wochenende nur in Gedanken vom Krankenbett aus dabei sein.

Trotzdem lief alles wie am Schnürchen, auch wenn der Cheforganisator nicht anwesend war. Jeder wusste, was er oder sie am jeweiligen Platz zu tun hatte, denn die Kolpingsfamilienmitglieder und Freunde sind ein eingespieltes Team. Zwar sind immer wieder neue ehrenamtliche Helfer dabei, aber die sind schon nach wenigen Minuten »eingelernt« und mit Begeisterung sofort dabei.

»Ich bin sehr dankbar für so ein tolles Team und das große Engagement«

Nicht jeder macht jedes Mal das, was er immer schon gemacht hat, sondern wechselt auch mal die Tätigkeit, sodass fast jeder jederzeit überall einsetzbar ist. Trotzdem gibt es feste Positionen, denn zum Beispiel der Umgang mit der Nudelteigmaschine will gelernt sein, ebenso die Arbeit an den großen Kesseln, die noch aus der Betriebsküche des damaligen Fernmeldeamtes stammen und nach mehr als einem halben Jahrhundert ab und zu auch kleine Reparaturen benötigen.

Wer mag schon mitten in der Nacht aufstehen um die Kartoffeln aufzusetzen, damit sie am Sonntagmorgen um 7 Uhr gar sind, nicht zu heiß, sondern genau richtig temperiert, um gepellt und zu Kartoffelsalat verarbeitet zu werden? Nicht jeder kann schwere Töpfe und Kisten schleppen. Die einen mögen gerne Salate zubereiten, die anderen kümmern sich um das Eindecken der Tische und die Vorbereitung für den Straßenverkauf.

Fast 100 Menschen standen wieder Schlange, bis die Eingangstür geöffnet wurde. Das macht normalerweise Oliver Schnepf, der jederzeit als Organisator den Überblick hat, was hoffentlich bald wieder der Fall sein wird. Er freute sich im Krankenhaus, dass auch ohne ihn alles gut lief. »Ich bin sehr dankbar für so ein tolles Team und das große Engagement«, sagte er aus der Ferne.

Seine Frau ist Finanzchefin der Metzinger Kolpingsfamilie und bewahrte trotz der Sorge um ihren Mann die Ruhe an der Kasse beim Ansturm im Straßenverkauf. Theoretisch hätten die 7.315 Maultaschen innerhalb kürzester Zeit auf diese Weise verkauft werden können.

»Wir kommen schon immer hierher, weil es uns gefällt und für einen guten Zweck ist«

Aber ganz bewusst wird nur ein Teil dafür zur Verfügung gestellt, denn das Wichtigste an der Aktion ist die Gemeinschaft beim Essen im Saal. Aus umliegenden Orten kommen Stammgäste, die sich hier treffen und nicht nur die Maultaschen, sondern auch die gastfreundliche Atmosphäre genießen. »Wir kommen schon immer hierher, weil es uns gefällt und für einen guten Zweck ist«, so ein Grafenberger Stammgast. Gemeinschaft ist auch ein wichtiges Motiv für die vielen Ehrenamtlichen, die sich über neue Helfer sehr freuen würden für die nächste Aktion im September.

Der Erlös geht zum größten Teil an die 1957 als Leprahilfswerk in Würzburg gegründete Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW), aber es werden auch örtliche Projekte unterstützt. Insgesamt hat die Metzinger Kolpingsfamilie bereits mehr als 615.000 Euro an Erlösen spenden können. (GEA)