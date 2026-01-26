Brandanschlag auf Özdemir in Metzingen? Der Staatsschutz ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Gab es am Freitagabend einen Brandanschlag auf eine Wahlkampf-Veranstaltung der Grünen in Metzingen, bei der auch deren Spitzenkandidat Cem Özdemir sprach? Das legt zumindest eine Pressemitteilung nahe, die die Grünen-Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg am Sonntagnachmittag versandt hat. Sie selbst hat den Brand nur drei Minuten vor Beginn der Veranstaltung entdeckt, wie sie dem GEA berichtet. Zu Details will sie mit Verweis auf andauernde Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) keine Auskunft geben. Nur so viel: »Es hat noch nicht lange gebrannt, hätte aber lange gebrannt.« Sie sei in dem Moment zusammen mit einem Personenschützer unterwegs gewesen, der den brennenden Gegenstand gelöscht habe.

Konkreter wird das Landeskriminalamt, dessen Staatsschutz und Anti-Terrorismus-Zentrum zum Brand in Metzingen ermittelt. Die Leiterin der LKA-Pressestelle Lisa Schröder sagt: »Ein brennender Docht ist außen auf einem Holzbalken entdeckt worden. Das Holz ist dadurch leicht angekokelt worden.« Dass politische Veranstaltungen gestört werden, komme immer mal wieder vor. Ob es auch bereits Brände gab, konnte Schröder bis zum Redaktionsschluss noch nicht sagen. »Der Staatsschutz versucht, die Hintergründe zum Brand in Metzingen abzuklären.«

Fast 400 Menschen in der Festkelter

Drohungen gegenüber den in Metzingen auftretenden Politikern habe es nicht gegeben, sagt Holmberg. Neben Özdemir und ihr war auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Poreski aus dem benachbarten Wahlkreis Reutlingen anwesend. In der Halle hatten sich zum Wahlkampfauftritt fast 400 Bürger versammelt. Schon während der Veranstaltung seien Mitarbeiter der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamts (LKA) außen am Brandort gewesen - und auch noch, als diese gegen 21.30 Uhr endete.

Warum wurde der Vorfall, der am Freitagabend passiert ist, erst am Sonntagnachmittag publik? Um 15.31 Uhr informierte Holmberg in einer Pressemitteilung die Medien über den »sicherheitsrelevanten Vorfall«. Auf die Frage, weshalb sie nicht bereits am Samstag oder zumindest am Sonntagmorgen an die Öffentlichkeit gegangen sei, spricht Holmberg von einer Abwägung. »Es waren viele Besucher da, die den Polizeieinsatz mitbekommen haben. Darum wollte ich mich dazu äußern, damit keine Gerüchte entstehen.«

Holmberg schockiert über den Brand

In der Pressemitteilung erwähnt Holmberg ein Foto, das es vom Brand gebe. Doch das dürfe sie wegen der andauernden Ermittlungen nicht an die Medien geben, sagt Holmberg am Montag. In der Pressemitteilung geht sie auf die Besucher der Grünen-Veranstaltung ein: »Wichtig ist: Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Menschen in der Halle. Die Veranstaltung konnte wie geplant stattfinden.« Ein größerer Schaden sei durch das schnelle Löschen verhindert worden. »Wir sind schockiert darüber, dass es offensichtlich Menschen gibt, die bereit sind, ein historisches Gebäude mit fast 400 Anwesenden in Brand zu setzen und dabei billigend in Kauf zu nehmen, dass Menschen verletzt werden könnten«, teilte Holmberg am Sonntag mit. Der Metzinger Stadtarchivar Rolf Bidlingmaier berichtet, dass die Äußere Stadtkelter, wie die Festkelter auch genannt wird, um das Jahr 1525 gebaut wurde und den Dreißigjährigen Krieg unbeschadet überstand.

Warum kam keine Info von der Polizei über den Vorfall? Immerhin versendet diese täglich Meldungen über allerlei Blaulichteinsätze im Gebiet des Präsidiums. Der Reutlinger Polizeisprecher Christian Wörner begründet das am Montag damit, dass die Feuerwehr nicht ausrücken musste, um den Brand zu löschen.

Wahlkampfteam wartet Ermittlungen ab

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir äußert sich am Montag auf GEA-Anfrage nicht direkt. Caroline Blarr, bei Özdemir Leiterin für Strategie und Kommunikation, gibt ein Statement ab: »Wir warten die Arbeit der Ermittlungsbehörden ab. Wir sind dankbar für die umsichtige und schnelle Reaktion der Polizei vor Ort. Wir hoffen, dass die Hintergründe schnell und umfassend aufgeklärt werden.« Ansonsten verweist Blarr an das LKA. Das Wahlkampfteam von Özdemir wolle den Vorfall nicht interpretieren oder bewerten. Bedrohungserfahrungen habe er durchaus gemacht - durch türkische Nationalisten im Zusammenhang mit der Armenien-Resolution 2016 und 2024 als Bundeslandwirtschaftsminister bei Bauernprotesten am Aschermittwoch in Biberach.

Cindy Holmberg sagt, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung seit ein paar Jahren aufgeheizt habe. »Es kommt auch an Infoständen zu harten Ansagen.« Den Brand habe sie gedanklich abgehakt. »Man härtet ab über die Jahre.« Auf ihren weiteren Wahlkampf wirke sich der Vorfall nicht aus. (GEA)