Unfall bei Hohenstein bringt ans Licht: keine Fahrerlaubnis, keine Versicherung

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 36-Jährigen, der am Sonntagmittag an der Kreuzung L249/Eglinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 13.35 Uhr mit seinem Ford mit Anhänger auf der Eglinger Straße aus Richtung Buttenhausen unterwegs. Ohne auf die Verkehrszeichen oder den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße zu achten, fuhr er in die Kreuzung ein.

Ein auf der L249 in Richtung Ehestetten fahrender 68 Jahre alter Fahrer eines Mitsubishi hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Seine 65 Jahre alte Beifahrerin musste nach einer medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen und dem Anhänger wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 36-Jährige nicht im Besitz einer für den Anhängerbetrieb erforderlichen Fahrerlaubnis. Sein Anhänger war zudem weder zugelassen noch versichert. Sein Auto-Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (pol)