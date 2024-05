Unfall bei Dettingen sorgt für große Behinderungen auf der B28

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 28 geführt. Gegen 12.40 Uhr geriet ein 33-jähriger BMW-Lenker, der auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs war, im Bereich der Bleiche auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw Daimler-Benz Actros eines 43-Jährigen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Allerdings dürfte am BMW wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am noch fahrtauglichen Laster beträgt schätzungsweise mehrere tausend Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 28 in beide Richtungen gesperrt werden. (pol)