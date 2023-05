Unfall auf der B27 in Ofterdingen: Auto stößt mit Lastwagen zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B27 in Ofterdingen sind ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Gegen sieben Uhr wollte ein VW-Fahrer aus der Straße Weiherrain auf die B27 in Fahrtrichtung Tübingen einbiegen. Hierbei übersah er den Lkw eines 52-Jährigen, der dort aus Richtung Ofterdingen kommend fuhr und kollidierte mit diesem.

Den ersten Erkenntnissen nach sind alle Unfallbeteiligten unverletzt geblieben, jedoch wurden der VW-Lenker und sein Mitfahrer vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen, an dem Schaden von rund 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)