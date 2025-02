Unfall auf der B27 bei Ofterdingen sorgt zwischenzeitlich für Verkehrsbehinderungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Verkehrsunfall auf der B27 hat am Freitagmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das berichtet die Polizei. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 51 Jahre alter Mercedes-Lenker kurz vor 13.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Balingen. Auf Höhe von Ofterdingen kam er eigenen Angaben zufolge wohl infolge Sekundenschlafs zunächst auf die Gegenfahrspur und kollidierte anschließend mit dem Anhänger eines ebenfalls in Richtung Balingen fahrenden Lasters. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Mercedes-Fahrer wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.

Während sein Fahrzeug abgeschleppt werden musste, konnte der Laster seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B27 bis 15 Uhr gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)