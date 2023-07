Unfall auf B27 bei Tübingen: Hochschwangere Frau schwer verletzt

Zwei Autos, ein Kleintransporter und ein Lkw waren in einen schweren Verkehrsunfall auf der B27 bei Tübingen verwickelt.

TÜBINGEN. Mitten im Berufsverkehr kam es auf der Bundesstraße 27 in Richtung Tübingen an der Ausfahrt Zentrum gegen 16 Uhr zum größeren Verkehrsunfall. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt, zwei mittelschwer und eine schwer. Bei der Schwerverletzten handelt es sich um eine hochschwangere Frau, die aus dem Fahrzeug befreit werden musste.

Auf der langgezogenen Geraden kurz vor der Einfahrt in Tübingen übersah ein Kleintransporter das Stauende und raste in einen VW, der auf einen Mercedes aufgeschoben wurde. Beide Fahrzeuge wurden zwischen dem Kleintransporter und einem davorstehenden Lkw zusammengedrückt. Den Schaden an allen vier beteiligten Fahrzeugen schätzt Marco Buess, Kreisbrandmeister vom Landkreis Tübingen, auf einen geringen sechsstelligen Betrag.

Ein Rettungshubschrauber ist auf der B27 bei Tübingen gelandet, wurde aber nicht benötigt. Foto: Stanislav Schitz

Beide Pkw, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme in eine Richtung gesperrt. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie von rund 40 Rettungskräften und 15 Polizeibeamten.

Zu großen Verkehrsbehinderungen an der Bundesstraße in Richtung Tübingen von Stuttgart herkommend kam es nicht, da eine Umleitung über Tübingen-Lustnau eingerichtet wurde. Dafür kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.

Der angeforderte Rettungshubschrauber, der auf der Bundesstraße landen konnte, wurde nicht benötigt. (GEA)