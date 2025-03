Unfall am Stauende auf der B28 bei Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend mit vier Fahrzeugen auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet hat. Ein 50-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit seinem VW auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm, auf Höhe der Anschlussstelle Walddorfhäslach, verkehrsbedingt verlangsamen mussten. Er fuhr auf den Suzuki eines 72 Jahre alten Mannes auf. Der Suzuki des 72-Jährigen wurde infolge der Kollision in die rechte Leitplanke geschoben. Hierbei kollidierte der Suzuki mit einem Renault eines 32-Jährigen. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde der Seat eines 24 Jahre alten Mannes leicht beschädigt.

Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer des Suzukis als auch sein 53-Jähriger Beifahrer leicht verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 22.000 Euro geschätzt. Der an der Leitplanke entstandene Schaden auf rund 500 Euro. Sowohl der VW als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass sich kein größerer Rückstau bildete. Durch die ebenfalls beteiligte Feuerwehr und Straßenmeisterei konnte der betroffene Fahrstreifen gereinigt und im Anschluss wieder freigegeben werden. (pol)