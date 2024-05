Unbekannter versucht, in Reutlinger Restaurant einzubrechen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Metzgerstraße gekommen. Um kurz vor 4 Uhr hebelte ein bislang noch unbekannter Täter laut Polizei ein Fenster des Restaurants auf, ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch aufgrund baulichen Gegebenheiten des Tatobjektes nicht.

Durch den entstandenen Lärm wurde ein Anwohner darauf aufmerksam gemacht, welcher unmittelbar die Polizei verständigte. Der Einbrecher flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Gartenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik. (pol)