Unbekannter zersticht in Tübinger Parkhaus Reifen mehrerer Autos

TÜBINGEN. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Tübinger Parkhaus in der Schwärzlocher Straße sein Unwesen getrieben, berichtet die Polizei. Zwischen 22.15 Uhr und 8.50 Uhr wurden an neun von zehn dort geparkten Autos jeweils einer oder bei sieben Fahrzeugen sogar zwei Reifen zerstochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 070719728660 um sachdienliche Hinweise. (pol)