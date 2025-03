Unbekannter verursacht Unfall in Gomaringen und fährt weiter - Ein Leichtverletzter

In Gomaringen ist ein Unbekannter nach einem Unfall einfach weitergefahren. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Der Polizeiposten Gomaringen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Hechinger Straße, auf Höhe eines Autohauses ereignet hat. Gegen 14.20 Uhr war dort ein 56 Jahre alter Mann mit einem Chrylser unterwegs und fuhr an der dortigen Ampel auf den verkehrsbedingt haltenden Skoda eines 64-Jährigen auf. Der Skoda wurde dadurch noch auf einen davorstehenden, blauen Mercedes-Kombi geschoben. Beim Unfall zog sich der 64-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Da der noch unbekannte Lenker des Mercedes an seinem Wagen offenbar keinen Schaden erkannt hatte, setzte dieser nach einer Unterhaltung mit dem 64-Jährigen seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls, die insbesondere Hinweise zum unbekannten Mercedes-Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07072/91460-0 zu melden. (pol)