Unbekannter versucht in Tübinger Gaststätte einzubrechen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Sonntag gegen 04.35 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in eine Gaststätte in der Reutlinger Straße einzubrechen. Der Täter hebelte ein Fenster des Lokals auf, wobei er vom noch in den Räumen befindlichen Inhaber überrascht wurde. Der Täter flüchtete hierauf in Richtung Sternplatz. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: männlich, ca. 175 cm groß, schlank. Er trug einen grauen Hoodie mit roter Mütze, eine lange dunkle Hose, dunkle Handschuhe und war mit einem Schal maskiert. (pol)