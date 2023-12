Unbekannter tritt in Tübingen die Außenspiegel von zehn Autos ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Erneut sind im Tübinger Stadtteil Waldhäuser-Ost zahlreiche Autos beschädigt worden. Am Dienstagabend, zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr trat ein Unbekannter an, nach derzeitigem Stand, zehn in der Straße Im Schönblick geparkten Fahrzeugen jeweils die zum Gehweg zeigenden Spiegel ab. Der Schaden dürfte sich bislang auf mehrere tausend Euro summieren.

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang mit der Serie von Sachbeschädigungen vom Sonntag, dem 26. November, besteht. Hier hatte ein Unbekannter 14 Autos, die im Weißdornweg und im Fichtenweg geparkt waren, auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Das Polizeirevier Tübingen sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Auch werden Fahrzeugbesitzer, die an ihrem Fahrzeug einen Schaden entdeckt und diesen noch nicht der Polizei gemeldet haben, gebeten, diesen anzuzeigen. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (pol)