Unbekannter stiehlt Fahrzeug vom Hof eines Autohändlers in Gomaringen

GOMARINGEN. Ein grauer Renault Trafic ist in der Nacht zum Donnerstag vom Gelände eines Autohandels in der Hechinger Straße gestohlen worden. Wohl gegen 00.30 Uhr entwendete der Täter das nicht zugelassene Fahrzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro auf noch unbekannte Art und Weise. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte der Täter Kennzeichen mit TÜ-Zulassung an dem Wagen angebracht haben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Renault geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07072/91460-0 beim Polizeiposten Gomaringen zu melden. (pol)