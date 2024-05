Unbekannter stiehlt Schlüssel aus Auto und bricht in Reutlinger Wohnung ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Handtasche mit mehreren Wertgegenständen ist am Samstagnachmittag zwischen 15.50 Uhr und 17.50 Uhr aus einem auf dem Wanderparkplatz Sternberg in Gomadingen geparkten VW Tiguan entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter hatte laut Polizei hierzu eine Seitenscheibe aufgehebelt und das Diebesgut entnommen.

Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1.500 Euro, die Höhe der entwendeten Handtasche samt Inhalt wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde mit einem der in der Handtasche enthaltenen Schlüssel in eine Wohnung in Reutlingen eingedrungen, dort die Räume durchwühlt und weitere Wertgegenstände und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 07381/93640 entgegen. (pol)