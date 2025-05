Unbekannter soll Hund und Halter mit Messer in Ofterdingen angegriffen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Zeugen und Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag auf einem Feldweg in Verlängerung des Nonnenweges, etwa 200 Meter nordöstlich des Friedhofs Ofterdingen ereignet haben soll, sucht der Polizeiposten Mössingen. Ein 43-Jähriger war dort gegen 16.35 Uhr mit seinem nicht angeleinten Hund spazieren, als er auf einen etwa 40 bis 50 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann getroffen sein soll.

Dieser soll unvermittelt den Hund am Geschirr gepackt, ein Cuttermesser aus seinem Hoodie gezogen und das Tier bedroht haben. Daraufhin soll es zu einer Rangelei zwischen dem Hundebesitzer und dem Angreifer gekommen sein, in deren Verlauf der Unbekannte dem 43-Jährigen mehrere oberflächliche Schnittverletzungen zufügte, bevor er in Richtung Friedhof flüchtete.

Fahndung erfolglos

Eine ärztliche Versorgung durch einen Rettungswagen vor Ort wurde abgelehnt. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Der Angreifer wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und mit wuscheligen, schwarzen Haaren im sogenannten Afro-Look, einem leicht grauen Drei-Tage-Bart und glasigen Augen beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug weiße Turnschuhe und wirkte insgesamt ungepflegt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Mössingen, Telefon 07473/95210. (pol)