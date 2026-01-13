Vesperkirche startet in Mössingen- Lieferservice inklusive

Auch vergangenes Jahr fand die Vesperkirche in Mössingen statt.

MÖSSINGEN. Die fünfte Aktion der »Vesperkirche unterwegs« startet am kommenden Wochenende, 17./18. Januar. An zehn aufeinanderfolgenden Samstagen und Sonntagen gibt es an unterschiedlichen Stationen kostenlose Mahlzeiten.

Eingeladen sind alle, die gemeinsam mit anderen essen und ins Gespräch kommen wollen, Zugezogene, Alleinlebende, Bedürftige. OB Michael Bulander eröffnet die von Ehrenamtlichen getragene Veranstaltung am Samstag um 11.30 Uhr in der Rettungswache Belsen. Bis 14 Uhr kocht und backt das DRK.

Für Menschen, die nicht außer Haus gehen können, gibt es einen Zustell-Service. Anmeldung in Pfarramt in Belsen bis Mittwochvormittag unter der Rufnummer 07473-5775 oder per Email: Pfarramt.Belsen@elkw.de. (mey)