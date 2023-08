Unbekannter schlägt in Tübingen Rücklichter von Autos ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Unbekannter hat von Dienstag auf Mittwoch in der Seelhausgasse in Tübingen mehrere geparkte Fahrzeuge angegangen, berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen 16 Uhr und acht Uhr beschädigte der Täter, wie bislang bekannt ist, zwei abgestellte Autos, indem er die Rücklichter einschlug. Der Sachschaden an den Pkw wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 070719728660 zu melden. (pol)