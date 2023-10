Unbekannter bricht Spielautomaten in Pfullinger Café auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Auf den Inhalt zweier Geldspielautomaten hatte es ein Krimineller am frühen Mittwochmorgen in Pfullingen abgesehen, berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen 1.20 Uhr und 9.45 Uhr drang der Täter in ein Café in der Marktstraße ein und brach zwei dortige Geldspielautomaten auf. Mit dem daraus erbeuteten Bargeld flüchtete er anschließend unerkannt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (pol)