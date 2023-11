Unbekannter bricht in Tübinger Vereinsheim ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Vereinsheim in der Waldhäuser Straße ist am Sonntag zwischen null Uhr und 10 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes, woraufhin eine Tür zum dortigen Büro brachial aufgebrochen und dieses nach Stehlenswertem durchsucht wurde. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes können aktuell noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)