PLIEZHAUSEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis im Florianweg in Pliezhausen. Hierbei verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendete aus den Räumlichkeiten der Praxis Bargeld sowie diverse Medikamente. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. (pol)