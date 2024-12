Der Rübgartener Pop- und Gospelchor »ImPuls« begeistert über 500 Besucher bei »Klassik trifft auf Pop«. Am Samstag ist das nächste Konzert in Mittelstadt.

Daria Marmaridis, die Chorleiterin des Pop- und Gospelchors, reißt mit ihren Sängerinnen und Sängern die Zuhörer in Pliezhausen mit. FOTO: WENGER Daria Marmaridis, die Chorleiterin des Pop- und Gospelchors, reißt mit ihren Sängerinnen und Sängern die Zuhörer in Pliezhausen mit. FOTO: WENGER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.