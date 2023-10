Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. In eine Gaststätte in der Steinlachstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 6.45 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren der Gaststätte, brach dort mehrere Spielautomaten auf und entwendete daraus Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)