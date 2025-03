Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Erst am Freitagabend wurde bemerkt, dass ein Unbekannter bereits am Mittwoch, zwischen 17 und 21 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hohenstaufenstraße eingebrochen ist. Über eine Terrassentür hatte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dieses nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren vor Ort.(pol)