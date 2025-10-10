Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unbekannter bricht in Kusterdinger Bauhof ein

KUSTERDINGEN. Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Betriebsgebäude des Bauhofs in der Jahnstraße eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 6.10 Uhr gelangte der Täter auf das umzäunte Gelände, indem er gewaltsam mehrere Zugangstüren mit brachialer Gewalt öffnete. Aus den Räumlichkeiten des Gebäudes wurden anschließend mehrere, teilweise hochwertige Arbeitsmaschinen gestohlen. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Der Polizeiposten Kusterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/515363-0 um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (pol)
