Unbekannter bricht in Einkaufsmarkt in Bühl ein

BÜHL. In einen Einkaufsmarkt in der Straße Bonlanden in Bühl ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Der Täter verschaffte sich dabei gewaltsam Zutritt in das Gebäudeinnere. Dort schlug der Kriminelle den Zugangsbereich zu den Büroräumlichkeiten ein, die er im Anschluss nach Stehlenswertem durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen übernommen hat. Dazu sicherten Kriminaltechniker die Spuren am Tatort. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. (pol)