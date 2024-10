Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Münsingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In ein Einfamilienhaus im Krokusweg ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen 17.55 Uhr und 20.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. (pol)