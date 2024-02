Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. In das Schützenhaus in der Straße Untere Buchhalde ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Ein Unbekannter warf laut Polizei in der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes.

Dort suchte er anschließend nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)