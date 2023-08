Unbekannter bricht in Dettinger Kirche ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN: In eine Kirche im Dettinger Wolfgartenweg ist in der Zeit von Sonntag, 10.15 Uhr, bis Mittwoch, 14.40 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter drang über ein eingeschlagenes Fenster auf der Gebäuderückseite in die Sakristei ein. Dort durchwühlte er die Schränke nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Beute davongekommen sein. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)