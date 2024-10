Unbekannter bricht in Degerschlachter Einfamilienhaus ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DEGERSCHLACHT. In ein Einfamilienhaus in der Hans-Knecht-Straße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Zwischen 17.10 Uhr und 23 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über eine Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. In diesem durchsuchte der Einbrecher die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen stieß er dabei auf Bargeld, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)