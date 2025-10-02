Unbekannter bricht Baucontainer in Kirchentellinsfurt auf und stiehlt Schneidgerät

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Einen Baucontainer auf einem Parkplatz in der Wannweiler Straße in Kirchentellinsfurt hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam durch die Umzäunung Zugang zu dem Container, den er in der Folge aufbrach. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ließ er einen Dämmstoffschneider im Wert von etwa 1.000 Euro mitgehen, mit der er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)