Unbekannter befriedigt sich in Tübinger Linienbus

TÜBINGEN. Ein Mann hat sich am Mittwochvormittag in einem Tübinger Linienbus selbst befriedigt. Wie die Polizei mitteilt, saß eine 16-Jährige mit weiteren Fahrgästen gegen 10.20 Uhr in dem Bus der Linie 18 vom Hauptbahnhof herkommend in Richtung Hirschau. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs befand sich ein bislang unbekannter Mann, der sein Glied entblößte und sich selbst befriedigte. An der Haltestelle Kirchplatz in Hirschau stieg er aus.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei wurde erste einige Zeit später verständigt. Der Unbekannte ist etwa 175 cm groß, zirka 35 bis 40 Jahre alt und hat braune, kurze Haare sowie einen Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einem hellen, langärmeligen Hemd und einer grünen, langen Stoffhose. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (pol)