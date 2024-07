Unbekannte versuchen in Römerstein einen Oldtimer-Traktor zu stehlen und scheitern

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN-BÖHRINGEN. Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Braike in Böhringen versucht, einen Oldtimer-Traktor zu stehlen. Zwischen 23.10 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Scheune. Dort gelang es ihnen, den weit über 60 Jahre alten Traktor zu starten, mit dem sie anschließend das verschlossene Scheunentor durchbrachen.

Offenbar gelang es den Kriminellen in der Folge aber nicht, auf die Fahrbahn abzubiegen, sodass der Schlepper an einer Hausfassade entlang schrammte und stehen blieb, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)