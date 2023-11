Unbekannte stehlen Geräte und Werkzeuge aus Kusterdinger Baustellengelände

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Auf mehrere hochwertige Werkzeuge haben es Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, auf einem Baustellengelände in der Gerhard-Kindler-Straße abgesehen. Zunächst wurde ein dortiger Container gewaltsam geöffnet und daraus mehrere Werkzeuge entwendet. Im weiteren Verlauf drangen die Einbrecher in einen Lagerraum in einem nahegelegenen Rohbau ein und entwendeten ebenfalls zahlreiche Geräte. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)