Unbekannte fällen bei Engstingen Baum und blockieren mit ihm die Bahngleise

ENGSTINGEN. Am frühen Samstagmorgen ist es an der Bahntrasse im Bereich der Siemensstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Gegen 03.40 Uhr fällten bislang unbekannte Täter mittels einer Motorsäge einen dortigen Baum. In der Folge fiel der etwa zehn Meter hohe Baum auf die dortige Bahntrasse und blockierte diese. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Baum wurde durch die Feuerwehr Engstingen entfernt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand an der Gleisanlage kein Schaden. Zur Tatzeit fand auf der Strecke kein Bahnverkehr mehr statt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)