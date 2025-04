Unbekannte brechen zwei Münzautomaten in Hülben auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Auf den Inhalt zweier Münzautomaten auf einem Wohnmobilstellpatz in der Kaltentalstraße hatten es zwei Unbekannte in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Ein Zeuge verständigte gegen 3.50 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen bemerkt hatte, die eine Strom- und Wasserzapfsäule aufgebrochen sowie ausgeplündert hatten und anschließend mit einem Fahrzeug in Richtung Hülben flüchteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)