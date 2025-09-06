Freundschaftsfliegen in Hülben: Freiheit über den Wolken

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Den Traum vom Fliegen und grenzenloser Freiheit über den Wolken können sich Modellflugzeugpiloten besonders gut verwirklichen. Das zeigen sie schon seit Montag auf dem Flugplatz in Hülben in der Veranstaltungswoche mit Freundschaftsfliegen und seit gestern und bis morgen, Sonntag, zusätzlich mit der »Glider-EXPO«. Das ist eine Messe mit fast 40 bekannten Modellflugherstellern aus ganz Europa. Die bringen Neuheiten mit und informieren über Entwicklungen und innovative Technologien im Modellflug.

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an verschiedenen Flugmodellen und Zubehör zu sehen und teilweise auch zu kaufen, von kleinen Einsteigerflugzeugen bis hin zu modernen Hochleistungsmaschinen. Auf die Idee zu einer solchen Veranstaltung, die bereits zum sechsten Mal in Hülben stattfindet, kam Klaus Kächele in der Coronazeit, um unter Berücksichtigung aller Verbote auf dem freien Feld doch etwas für Modellflugbegeisterte zu tun. Die Idee kam sehr gut an, und daraus ist inzwischen ein internationales Treffen in der Modellflugszene geworden.

Spaß und Kameradschaft

Etwa 150 Modellflugpiloten aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und anderen Ländern sind innerhalb einer Woche schon zu einer Großfamilie geworden. Die meisten haben sich auf dem Flugplatzgelände mit Wohnwagen und Zelten häuslich eingerichtet und genießen die Kochkünste der Fliegergruppe Hülben, wenn sie nicht fliegen, an den Modellen arbeiten oder fachsimpeln mit den anderen.

Beim Freundschaftsfliegen stehen das Fliegen, der Spaß und die Kameradschaft im Vordergrund. Die Modellfluggruppe ist eine eigene Sparte in der Fliegergruppe Hülben und damit auch Mitglied im Baden-Württembergischen Luftfahrtverband. Bekanntermaßen haben sie ja eine Förderung durch das LEADER-Projekt erhalten und präsentierten den aus einem abgesägten Flugzeug selbst gebauten Flugsimulator. Kein Wunder also, dass die Jugendgruppe großen Zuspruch hat.

Die Modellflugwiese wird wöchentlich ehrenamtlich von einem der Modellflieger gemäht, sodass das Gras immer Golfplatzniveau hat. Ausreichend Schleppstrecke für den Flugzeugschlepp oder »Flitsche« ist ebenfalls vorhanden. Thermisch liegt das Fluggelände auch optimal. Schon bei wenig Sonneneinstrahlung oder Wind sind Thermikflüge und Hangflüge problemlos möglich.

Attraktionen für Kinder

Alles auch beste Voraussetzungen für diese Veranstaltung, zu der erfahrungsgemäß mehrere tausend Besucher kommen: Trotzdem gibt es auf dem weitläufigen Gelände kein Gedränge, denn den Vorführungen zuschauen kann man auch bei Bewirtung oder etwas weiter weg vom Startplatz. Was da geboten wird, lässt manchen mit offenem Mund staunen. »Da ist ja auch die Elite am Start«, so Modellflugleiter Klaus Kächele, der wie fast alle im Team mit dem E-Scooter schnell überall zur Stelle ist, wo er gebraucht wird, sei es zur Flugshow oder für Fragen der Aussteller. Kinder können am Samstag und Sonntag kostenlos kleine Segelflieger bauen, aber auch Bastelecke, Hüpfburg und ein Kinderkarussell bieten reichlich Gelegenheit, dass die Kleinen beschäftigt sind, wenn sie nicht in die Luft gucken möchten, um die kleinen und großen Modellflugzeuge in Aktion zu sehen.

Immer hilfsbereit

Wer vielleicht selbst Modellflugpilot in Hülben werden möchte, kann mittwochs und donnerstags von 12 bis 20 Uhr immer auf dem Flugplatz Kontakt mit der Modellfluggruppe aufnehmen. Die Mitglieder bringen gerne an der Schüler-Lehrer-Fernsteuerung die notwendigen Kenntnisse bei. (GEA)