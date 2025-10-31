Felsfangzaun fertiggestellt: Hülbener Steige wieder frei befahrbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH/HÜLBEN. Seit Mitte Oktober wurde zwischen Bad Urach und Hülben im Verlauf der Landesstraße bergseitig ein Felsfangzaun errichtet. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Seit dem späten Freitagnachmittag ist die Straße wieder frei befahrbar. Auf einer Länge von rund 150 Metern wurde oberhalb der Kehre ein neuer Felsfangzaun errichtet. Die 3,50 Meter hohe Schutzkonstruktion aus Betonelementen und robustem Drahtgeflecht soll künftig verhindern, dass Felsbrocken oder Steine auf die Fahrbahn gelangen – und sorgt so für mehr Sicherheit auf der Steige.

Auch der öffentliche Nahverkehr verläuft wieder regulär. Die Busse fahren nach dem gewohnten Fahrplan. Auch die Haltestellen »Neuffener Straße« und »Mauchentalstraße« in Bad Urach werden wieder angefahren. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 210.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. (eg)