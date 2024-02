Unbekannte brechen in Wohnung in Bad Urach ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Felsenhau ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher in der Zeit von vergangenem Dienstag, 8.30 Uhr, bis Dienstag dieser Woche, 12.50 Uhr, ins Innere des Gebäudes. Das berichtet die Polizei.

Im Anschluss durchwühlte er das Mobiliar nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)