Unbekannte brechen in Reutlinger Arztpraxis und in Apotheke ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Arztpraxis in der Kaiserstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 10.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen in denen er nachfolgend in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen durchsuchte. Dabei dürfte ihm ein kleiner Bargeldbetrag und Medikamente in die Hände gefallen sein, mit denen er sich unerkannt aus dem Staub machte.

Auch in eine Apotheke am Oskar-Kalbfell-Platz ist in der Nacht von Donnerstag,19 Uhr, bis Freitag, 7.15 Uhr, eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Türe drang der Unbekannte in die Verkaufsräume ein und griff sich das Wechselgeld aus der Kasse. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürften ihm bei seiner Suche nach Stehlenswertem auch hier diverse Medikamente in die Hände gefallen sein. Der Wert des Diebesgutes und der hinterlassene Sachschaden sind derzeit noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob für beide Einbrüche ein und derselbe Kriminelle verantwortlich sein könnte. Hinweise von Zeugen bitte unter der Telefonnummer 07121/342-3333 an das Polizeirevier Reutlingen. (pol)