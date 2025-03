Unbekannte brechen in Firmengebäude in Kusterdingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. In ein Unternehmen in der Straße In der Braike in Kusterdingen sind Unbekannte zwischen Sonntagmittag, 11.30 Uhr, und Montagvormittag, neun Uhr, eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Täter brachen in einem gerade im Rohbau befindlichen Anbau eine Tür zum Materiallager der dort tätigen Handwerker und eine Zugangstür zum Hauptgebäude auf, wo sie das Mobiliar durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)