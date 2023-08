Unbekannte brechen in einen Sondelfinger Tabakladen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. In einen Tabakladen in der Sondelfinger Römersteinstraße ist vermutlich am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Das teilt die Polizei mit. Über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür drangen die Unbekannten ins Gebäude ein. Um in das Geschäft zu gelangen, mussten sie eine weitere Tür aufbrechen.

Aus dem Laden ließen die Einbrecher Tabakwaren in bislang unbekanntem Wert mitgehen. Zeugen konnten gegen 4.20 Uhr zwei verdächtige Personen von dem Gebäude in unterschiedliche Richtungen weglaufen sehen. Sie hatten einen Rucksack beziehungsweise einen Umzugskarton bei sich, in dem sich möglicherweise das Diebesgut befunden hat. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)