Unbekannte brechen in Dettinger Zweifamilienhaus ein

DETTINGEN. In der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr bis Montag, 9.20 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Weidenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Erdgeschoßwohnung und betraten im Anschluss mehrere Zimmer in der Wohnung. Es wurden Uhren und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es am Sonntag in der Zeit von 17 Uhr und 23 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch kam. Ebenfalls in der Weidenstraße wollte die Täterschaft ein Fenster an der Gebäuderückseite aufhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt. (pol)